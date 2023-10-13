Почему нужно остерегаться пятницы 13-го: астролог рассказала о самом страшном дне года

Пятница 13 – что нельзя делать в пятницу 13 и почему

Пятница 13-го – самый страшный день этого года. Все потому, что это тяжелая энергетика и астрологически очень мощный кармический день.

Как рассказала астролог Мари Пион в своем TikTok, в этом году совпадает кармический день по западной астрологии в тот же день, который есть в ведической астрологии. Это редкое явление, поскольку такой кармический день выпадает один раз в 9 лет. То есть этот день довольно тяжел как физическому, так и моральному плану, а также возможные неожиданные, большие и массовые события на международной арене.

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По словам Пион, это время, которое является преддверием коридора затмений, а также последним самым несчастным днем лунного цикла. Совпадает с тем, что в новую энергию входит воинственная, энергичная, агрессивная планета Марс, и она сейчас в Скорпионе. Это все совпадает с пятницей 13-го.

Мари Пион предупредила, что в этот день не нужно:

перегружаться,

лучше отказаться от спорта,

никаких диет и ограничений,

никакого насилия над собой, поэтому все практики с каким-то влиянием на организм будут тяжело даваться,

внимательно относиться к тем, кто идет к вам на контакт. Возможны срывы, истерики, скандалы с людьми, собственно кармическими.

Астролог заметила, что день кармы – это не только означает, что у вас есть какие-то препятствия, блокирование энергии, возможный выход какой-то болезни из-за психосоматики, но и это тяжелый энергетический день – это важно быть внимательным и понимать, что все, что происходит в этом день, это кармический показатель, как вы справились с кармическими задачами и с каким переходом будет идти в новый цикл с 9 лет.

Напомним, что некоторые люди верят, что сны, приснившиеся против пятницы 13-го, пророческие и могут осуществиться. Рассказывая о таких снах, человек может навлечь на себя несчастье и избавиться от жизненных сил.

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