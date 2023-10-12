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Что нельзя делать в пятницу 13: есть риск встретиться с нечистой силой

Дутик Катерина

Пятница 13 - что нельзя делать в пятницу 13 и почему

Пятница 13-го считается несчастливым днем ​​во многих культурах мира. Существует множество предрассудков и запретов, связанных с этим днем.

Считается, что в этот день следует быть осторожным и следить за своим самочувствием. Избегайте проходов под стремянками, не берите за новые дела и вставайте с кровати только с правой ноги, но это еще не все.

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Вот некоторые из самых распространенных запретов:

  • Нельзя начинать новые дела, особенно те, которые касаются большой суммы денег. Считается, что в этот день все начинания будут неудачными.
  • Не следует устраиваться на новую работу. Предполагается, что новая работа принесет только неудачи.
  • Не переезжайте и не уезжайте в отпуск. Считается, что поездки в этот день будут опасными.
  • Не садитесь за руль. В этот день повышена вероятность аварий и есть опасность на дороге
  • Не стригите волосы и ногти, ведь это может привести к несчастью и так вы можете укоротить продолжительность своей жизни.
  • Если разобьете зеркало, то это принесет семь лет несчастья.
  • Нельзя оглядываться. Это может привести к встрече с нечистой силой.
  • Не рассказывать о своих планах и мечтах. Это может привести к тому, что они не сбудутся.
  • Ночью в пятницу 13-го снятся вещие сны, но рассказывать их никому не стоит, чтобы не лишить себя жизненных сил.
  • Нельзя сажать растения, ведь они будут плохо расти.

Конечно, не все верят в эти предрассудки. Но некоторые люди все же придерживаются их во избежание неприятностей.

Вот несколько советов, как провести пятницу 13-го, если вы не верите в предрассудки:

  • Просто не думайте об этом. Если вы не будете думать о том, что пятница 13-го – несчастливый день, то ничего плохого не произойдет.
  • Проведите этот день, как вы любите. Пусть это будет день отдыха, развлечений и положительных чувств.
  • Пусть этот день будет для вас днем ​​счастья и удачи.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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