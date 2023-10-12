Что нельзя делать в пятницу 13: есть риск встретиться с нечистой силой

Пятница 13-го считается несчастливым днем ​​во многих культурах мира. Существует множество предрассудков и запретов, связанных с этим днем.

Считается, что в этот день следует быть осторожным и следить за своим самочувствием. Избегайте проходов под стремянками, не берите за новые дела и вставайте с кровати только с правой ноги, но это еще не все.

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Вот некоторые из самых распространенных запретов:

Нельзя начинать новые дела, особенно те, которые касаются большой суммы денег. Считается, что в этот день все начинания будут неудачными.

Не следует устраиваться на новую работу. Предполагается, что новая работа принесет только неудачи.

Предполагается, что новая работа принесет только неудачи. Не переезжайте и не уезжайте в отпуск. Считается, что поездки в этот день будут опасными.

Считается, что поездки в этот день будут опасными. Не садитесь за руль. В этот день повышена вероятность аварий и есть опасность на дороге

В этот день повышена вероятность аварий и есть опасность на дороге Не стригите волосы и ногти, ведь это может привести к несчастью и так вы можете укоротить продолжительность своей жизни.

ведь это может привести к несчастью и так вы можете укоротить продолжительность своей жизни. Если разобьете зеркало, то это принесет семь лет несчастья.

Нельзя оглядываться. Это может привести к встрече с нечистой силой.

Это может привести к встрече с нечистой силой. Не рассказывать о своих планах и мечтах. Это может привести к тому, что они не сбудутся.

Это может привести к тому, что они не сбудутся. Ночью в пятницу 13-го снятся вещие сны, но рассказывать их никому не стоит, чтобы не лишить себя жизненных сил.

но рассказывать их никому не стоит, чтобы не лишить себя жизненных сил. Нельзя сажать растения, ведь они будут плохо расти.

Конечно, не все верят в эти предрассудки. Но некоторые люди все же придерживаются их во избежание неприятностей.

Вот несколько советов, как провести пятницу 13-го, если вы не верите в предрассудки:

Просто не думайте об этом. Если вы не будете думать о том, что пятница 13-го – несчастливый день, то ничего плохого не произойдет.

Если вы не будете думать о том, что пятница 13-го – несчастливый день, то ничего плохого не произойдет. Проведите этот день, как вы любите. Пусть это будет день отдыха, развлечений и положительных чувств.

Пусть это будет день отдыха, развлечений и положительных чувств. Пусть этот день будет для вас днем ​​счастья и удачи.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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