Що не можна робити в п'ятницю 13: є ризик зустрітися з нечистою силою
П'ятниця 13-го вважається нещасливим днем у багатьох культурах світу. Існує безліч забобонів і заборон, пов'язаних з цим днем.
Вважається, що цього дня треба бути обережним та стежити за своїм самопочуттям. Уникайте проходів під драбинами, не беріть за нові справи та вставайте з ліжка тільки з правої ноги, але і це ще не все.
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Ось деякі з найпоширеніших заборон:
- Не можна починати нові справи, особливо ті, які стосуються великої суми грошей. Вважається, що в цей день всі починання будуть невдалими.
- Не варто влаштовуватися на нову роботу. Вважається, що нова робота принесе тільки невдачі.
- Не переїжджайте і не їдьте у відпустку. Вважається, що подорожі в цей день будуть небезпечними.
- Не сідайте за кермо. В цей день підвищена ймовірність аварій та є небезпека на дорозі
- Не стрижіть волосся і нігті, адже це може привести до нещасть і так ви можете вкоротити тривалість свого життя.
- Якщо розіб'єте дзеркало, то це принесе сім років нещастя.
- Не можна озиратися. Це може призвести до зустрічі з нечистою силою.
- Не розповідати про свої плани та мрії. Це може привести до того, що вони не здійсняться.
- Уночі проти п’ятниці 13-го сняться віщі сни, але розповідати їх нікому не варто, аби не позбавити себе життєвих сил.
- Не можна саджати рослини, адже вони будуть погано рости.
Звичайно, не всі вірять у ці забобони. Але деякі люди все ж таки дотримуються їх, щоб уникнути неприємностей.
Ось кілька порад, як провести п'ятницю 13-го, якщо ви не вірите в забобони:
- Просто не думайте про це. Якщо ви не будете думати про те, що п'ятниця 13-го - нещасливий день, то нічого поганого не станеться.
- Проведіть цей день так, як ви любите. Нехай це буде день відпочинку, розваг і позитивних емоцій.
- Нехай цей день буде для вас днем щастя і удачі.
Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.
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