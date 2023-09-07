Почему нужно подкармливать виноград осенью и как это сделать: советы

Виноград – это не только вкусная ягода, но и растение, требующее бережного ухода, особенно осенью. Подкормка винограда в этот период является ключевым фактором для сохранения здоровья растения и качества урожая.

Об этом сообщили в Pixel. Специалисты поделились советами по правильной подкормке винограда осенью.

После сбора урожая виноград теряет значительное количество энергии и питательных веществ, которые необходимо восстановить. Особенно это касается фосфора и калия, которые важны для формирования будущих гроздей и прочности корневой системы.

Осенью виноград активно готовится к зимнему периоду, формируя буруньки на следующий год, определяющие количество и качество будущего урожая. Подкормка в этот период способствует:

Укрепление корневой системы и иммунитета растения. Повышению устойчивости к заморозкам, засухе, болезням и вредителям. Стимулирование цветения и плодоношения. Улучшение аромата, вкуса и цвета ягод.

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Подкормка винограда осенью подразумевает использование удобрений, богатых фосфором и калием, а также микроэлементами, такими как магний, железо, марганец, бор и другие. Такие элементы способствуют укреплению растения, улучшению обмена веществ и повышению качества винограда.

Избегайте использования азотных удобрений осенью, поскольку они могут стимулировать рост зеленой массы и снизить зимостойкость лозы.

Подкормку винограда осенью можно проводить двумя способами:

Сухие удобрения: рассыпайте их по стволовому кругу винограда и слегка вносите в грунт.

Жидкие удобрения: растворите их в воде и питайте растение после основного полива.

Время подкормки зависит от типа удобрения и состояния растения, но в среднем рекомендуется проводить подкормку дважды: после сбора урожая и перед наступлением заморозков.

Количество удобрений необходимо учитывать от возраста и размера растения, а также от типа удобрения. В среднем на одно растение рассчитывается от 50 до 200 г сухого удобрения или от 5 до 10 литров жидкого.

Напомним, мы уже писали, когда и как нужно высаживать виноград.

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