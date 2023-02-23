Почему нужно разогревать духовку перед приготовлением и как правильно это сделать

Тот, кому приходилось готовить блюда по рецепту, знает, что в нем могут быть следующие слова: «Разогрейте предварительно духовку». Как это понимать? Как долго нужно разогревать? Может, проще поставить блюдо в холодную духовку, чтобы потом его нагреть? Оказывается очень часто, когда мы готовим что-то в духовке, то совершаем ошибки. Наша задача состоит в том, чтобы узнать, зачем и как правильно ее разогревать перед приготовлением блюд.

Несмотря на то, что духовка включается очень быстро, ей еще нужно время для того, чтобы температура внутри вышла на те значения, которые приводятся в рецепте. Процесс, когда духовой шкаф включен и постепенно нагревается, как раз и принято называть разогревом духовки.

Какой режим необходим для разогрева духовки

Вам необходимо посмотреть в рецепте, какая температура рекомендуется для того, чтобы приготовить то или иное блюдо. Устанавливаем нужную температуру духовки и засекаем 15-20 минут. Это делают на обычных часах, но можно для этого использовать и таймер. После этого ставим блюдо в духовку и готовим столько времени, как указано в рецепте.

Если не разогревать духовку, это может привести к тому, что пища будет приготовлена неравномерно. А время приготовления, которое приводится в рецепте, нужно будет увеличить ровно настолько, сколько необходимо, чтобы заранее разогреть духовку.

Духовка должна быть пуста

Если вы разогреете духовку заранее, то не ставьте в нее противень или форму для выпечки. Необходимо, чтобы духовка была пуста. Более того, горячий противень становится причиной того, что тесто опадает. Когда тесто попадает на горячий противень, оно испытывает своеобразный шок, от которого вкус и структура выпечки могут сильно измениться.

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Все дело в разнице температур. Если на противень, нагретый до 200 градусов, положить холодное изделие, оно получится слишком твердым или пересушенным. Также оно может быть недопеченным. Вот почему обычно получаются очень жесткими замороженные пиццы и булочки.

Правила разогрева духовки

Духовку включают до начала приготовления пищи. Если у вас стандартная электрическая духовка, то ей на разогрев уйдет в среднем 15-20 минут. Здесь все зависит от того, какой рецепт. Чем выше рекомендуемая в рецепте температура, тем больше времени может потребоваться.

Этого времени, как правило, хватает для того, чтобы приготовить простое блюдо. Когда рецепт предполагает длительную предварительную подготовку продуктов, то духовку нужно включить внутри процесса подготовки.

Проверяем на каком уровне нужно готовить блюдо. Львиная доля блюд, например кексы, пироги, печенье – выпекаются в центре духовки на среднем уровне. У запеканок и лазаньи будет хрустящая корочка и золотистый верх, если форму для запекания установить на верхний уровень. Хорошие лепешки и с румяным поджаренным низом вы получите, если будете выпекать их на нижнем уровне.

Важно! Бывают такие рецепты, в которых не отмечено, на каком уровне готовить. В этом случае ставьте блюдо на средний уровень.

Включаем духовку и выставляем необходимую температуру. В рецепте должно быть указано, при какой температуре нужно выпекать блюдо. Разогревать духовку нужно только до температуры, которая приводится в инструкции по приготовлению блюда.

Ждем, когда духовка разогреется. Многие современные духовки выдают текущую температуру на экране. Возможно сообщение о готовности к звуковому сигналу. Некоторые духовки имеют световой индикатор. Он включается, как только духовой шкаф разогревается до нужной температуры. Этот индикатор обычно находится вблизи датчика температуры духовки.

Важно! Очень часто регуляторов температуры нет у устаревших моделей. У них только выключатель. Если это так, включите духовку и ждите 15-20 минут. И только потом ставьте блюдо внутрь. Еще лучше использовать специальный термометр. Он покажет, какая точная температура внутри духового шкафа.

Напомним, если вы до сих пор достаете из микроволновки холодную пищу, тогда вам следует знать о методах правильного разогрева. Внутри печи находятся холодные и горячие точки, зная их, вы всегда будете равномерно разогретую пищу.

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