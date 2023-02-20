5 секретов, которые помогут равномерно разогреть пищу в микроволновке

Микроволновая печь является хорошим помощником на кухне, ведь вам не нужно тратить кучу времени на разогрев продуктов в кастрюле или на сковороде. Достаточно только переложить завтрак, обед или ужин в правильную посуду и уже через несколько минут у вас горячее и вкусное блюдо. Однако что делать, если после микроволновки прогрелась неравномерно или вообще осталась почти холодной? Сегодня разберемся с этим вопросом и расскажем о 5 основных секретах, которые помогут в этом деле.

Проверьте настройки питания

Все микроволновые печи имеют настройку мощности. Высокая мощность может ускорить нагрев пищи, но также может оставить горячие и холодные точки. Приготовление пищи на низкой мощности в течение более длительного времени может помочь вам равномернее нагреть пищу. Поэтому иногда лучше добавить 30 секунд до разогрева, но включить более слабый режим.

Разложите пищу кольцом

Еще один способ избежать неравномерного нагревания – создать кольцо на тарелке выложенной пищей. Подвиньте еду к краям тарелки, образовав пончик, оставив середину тарелки пустой. Это может помочь избежать охлаждения внутри еды.

Видео дня

Добавьте влаги

Один из способов получить максимальную отдачу от микроволновки – это отрегулировать влажность разогреваемой пищи. Чтобы избежать высыхания пищи, вы можете накрыть ее влажным бумажным полотенцем или сбрызнуть водой прямо на нее. Но, если вы хотите чего-нибудь более хрустящего или сухого, вы можете приготовить еду на сухом бумажном полотенце.

Читайте также: 10 удивительных преимуществ желе, которые улучшат состояние вашего организма

Накройте еду

Поместите крышку или полиэтиленовую пленку в пищу, которую вы планируете разогреть. Но перед этим убедитесь, что они безопасны для микроволновки. Дело в том, что крышка сохранит воду в еде, позволяя ей нагреваться более умеренно. Просто не забывайте оставлять открытым крошечную щель в шришке, через которую может выходить пар.

Не ставьте тарелку посередине

Большинство микроволновок, как правило, имеют горячие и холодные точки, что означает, что, хотя ваша еда вращается, она не получает доступа к этим различным точкам. Размещайте еду по краю, тогда она будет иметь лучшие шансы равномерно проходить горячие точки и нагреваться. Чтобы проверить расположение горячих и холодных зон, поместите несколько маршмеллоу внутрь микроволновки и включите привычный режим на несколько секунд. Вы увидите, места, где маршмеллоу растаяли – горячие точки, а там, где они почти не изменили форму – попали в холодные точки. То же самое происходит с вашей едой.

Напомним, хороший сон чрезвычайно важен для всеобщего здоровья. Healthline рассказал о 9 лучших блюдах и напитках, которые вы можете употреблять перед сном, чтобы улучшить качество сна.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !