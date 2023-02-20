5 секретів, які допоможуть рівномірно розігріти їжу в мікрохвильовці

Мікрохвильова піч є гарним помічником на кухні, адже вам не треба витрачати купу часу на розігрівання продуктів у каструлі чи на пательні. Достатньо лише перекласти сніданок, обід чи вечерю в правильний посуд і вже за декілька хвилин у вас гаряча та смачна страва. Проте що робити, якщо після мікрохвильовки їжа прогрілася нерівномірно або взагалі залишилась майже холодною? Сьогодні розберемося з цим питанням та розповімо про 5 основних секретів, які допоможуть у цій справі.

Перевірте налаштування живлення

Усі мікрохвильові печі мають налаштування потужності. Висока потужність може пришвидшити нагрівання їжі, але також може залишити гарячі та холодні точки. Приготування їжі на низькій потужності протягом довшого часу може допомогти вам рівномірніше нагріти їжу. Тому іноді краще додати 30 секунд до розігріву, але увімкнути слабкіший режим.

Розкладіть їжу кільцем

Ще один спосіб уникнути нерівномірного нагрівання – створити кільце на тарілці викладеною їжею. Посуньте їжу до країв тарілки, утворивши пончик, залишивши середину тарілки порожньою. Це може допомогти уникнути охолодження в середині їжі.

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Додайте вологи

Один із способів отримати максимальну віддачу від мікрохвильової печі – це відрегулювати вологість їжі, яку ви розігріваєте. Щоб уникнути висихання їжі, ви можете накрити її вологим паперовим рушником або збризнути водою прямо на неї. Але, якщо ви хочете чогось більш хрусткого або сухого, ви можете приготувати їжу на сухому паперовому рушнику.

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Накрийте їжу

Помістіть кришку або поліетиленову плівку на їжу, яку ви плануєте розігріти. Але перед цим переконайтеся, що вони безпечні для мікрохвильової печі. Справа в тому, що кришка збереже вологу в їжі, дозволяючи їй нагріватися більш рівномірно. Просто не забувайте залишати відкритим крихітну щілину в шришці, через яку може виходити пара .

Не ставте тарілку посередині

Більшість мікрохвильових печей, як правило, мають гарячі та холодні точки, що означає, що, хоча ваша їжа обертається, вона не отримує доступу до цих різних точок. Розміщуйте їжу по краю, тоді вона матиме кращі шанси рівномірно проходити гарячі точки та нагріватися. Аби наглядно перевірити розміщення гарячих та холодних зон, помістіть декілька маршмеллоу всередину мікрохвильовки та увімкніть звичний режим на декілька секунд. Ви побачите, місця, де маршмеллоу розтанули – гарячі точки, а там, де вони майже не змінили форму – попали в холодні точки. Те ж саме відбувається із вашою їжею.

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