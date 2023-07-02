Почему одежду нужно стирать вывернутой: простое объяснение

Правильная стирка одежды обеспечивает не только выведение пятен из вещей, но и оберегает ткань от повреждений, так что вещи долгое время будут пригодны для использования. Некоторые простые лайфхаки могут улучшить результаты вашей стирки.

Делимся некоторыми полезными советами по стирке вещей, которые помогут сохранить их как новыми на длительное время.

Первое правило качественной стирки – прежде чем класть одежду в стиральную машину, выверните ее. Это позволяет сохранить цвет ткани и уменьшить трение на лицевой стороне вещей. Они будут меньше кошлатиться.

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Также часто грязь попадает именно внутрь ткани, поэтому вывёртывание вещей обеспечит более качественное выведение пятен.

Выворачивать одежду следует и потому, что некоторые вещи могут содержать металлические пуговицы и застежки, способные повредить одежду во время стирки. Поэтому следует выворачивать одежду, чтобы пуговицы или застежки были внутри.

А еще одежду выворачивают, потому что мелкие детали на ней цепляются за барабан машины и вещи повреждаются.

Как правильно стирать одежду:

Перед стиркой ознакомьтесь с рекомендациями по температуре стирки на бирке вашей одежды. Некоторые ткани нуждаются в нежном режиме, в то время как другие могут стираться при высоких температурах. Соблюдение указаний по стирке поможет предотвратить повреждение одежды.

Чтобы избежать смешивания цветов и предотвратить возникновение пятен, разделите одежду на категории по цвету. Стирайте светлую одежду отдельно от темной, а также избегайте стирки белых вещей вместе с цветными.

Выбирайте качественные моющие средства, уделяя внимание их составу. Избегайте моющих средств с большим количеством агрессивных химикатов, которые могут повредить ткань. Выберите природные или гипоаллергенные средства, которые бережно стирают одежду.

Если на одежде появились пятна, не откладывайте их на удаление. Быстрая реакция помогает обеспечить успешное удаление большинства пятен. Используйте специальные пятновыводители или природные вещества, такие как лимонный сок или соду, чтобы эффективно бороться с пятнами.

Следование этим простым лайфхакам поможет вам обеспечить максимальную чистоту и длительное качество вашей одежды. Не забывайте также следовать инструкциям производителя по стирке и уходу за конкретными вещами.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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