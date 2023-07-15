Почему после мытья окон остаются разводы: объяснение эксперта и эффективное моющее средство

Мытье окон летом является важной задачей, поскольку быстро накапливается пыль и грязь на стеклянных поверхностях. Чистота окон оказывает влияние на качество освещения и вид помещения. Существует много способов для мытья окон, от старых газет до специальных химических средств. Издание Express поделилось лучшим рецептом самодельного раствора, не оставляющего разводов.

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Когда нельзя мыть окна

Эксперт по уборке и инфлюэнсер Линс Кромби рекомендует избегать мытья окон в солнечную погоду, особенно в пиковые часы жары. Лучшее время для уборки – безветренная и пасмурная погода. Солнце может повлечь за собой появление разводов, поскольку моющее средство быстро высыхает на стекле, оставляя следы, пятна и полосы.

Эффективное средство от разводов

Для приготовления действенного раствора, не оставляющего разводов, вам понадобится:

Вода;

Мыло или средство для мытья посуды;

Белый уксус.

"Лучший способ очистить стекло – использовать теплую мыльную воду с добавлением белого уксуса", – рекомендует Линси.

Белый уксус имеет активные кислоты, быстро растворяющие загрязнения. Он эффективно работает на окнах, расщепляя накапливающиеся на стекле жирные пленки.

Для приготовления раствора до теплой мыльной воды добавьте небольшое количество белого уксуса, особенно если на окне много грязи. Можно также разбавить уксус с водой в пропорции 2:1 и опрыскать стекло с помощью пульверизатора.

Необходимо использовать мягкую тряпку или микрофибру для мытья, чтобы избежать царапин и появления разводов. Протирая стекло с помощью приготовленного раствора и тряпки, вы сможете добиться безупречной чистоты без разводов на ваших окнах.

Помните, правильная мойка окон влияет на качество освещения и состояние вашего помещения, поэтому стоит потратить некоторое время на эту процедуру.

Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые у каждого под рукой.

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