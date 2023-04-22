Почему появляется 'ржавчина' на листьях плодовых деревьев и как с ней бороться

Ржавые пятна на листьях садовых плодовых деревьев довольно распространенное явление. Их провоцирует грибковое заболевание, поражающее все растение.

Признаки ржавчины появляются в конце весны или в начале лета, когда на деревьях активно распускаются листья. Сначала формируются небольшие желто-зеленые точки разного размера, затем они становятся ярко-рыжими и разрастаются по всей поверхности. Эти ржавые пятна извлекают влагу из всех вегетативных частей дерева, что приводит к их засыханию и отмиранию.

При появлении ржавчины необходимо немедленно приступать к лечению, иначе дерево перестанет плодоносить и со временем погибнет. Опасность этого заболевания подстерегает все растения, произрастающие с зараженным деревом. Возбудитель ржавчины может храниться на неубранных с территории сада растительных остатках до 8 лет.

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Как лечить пораженные ржавчиной деревья?

Лечение осуществляют поэтапно. Его проводят три раза в год: до распускания почек, в период формирования бутонов или после окончания цветения и через 14 дней после второй обработки.

Опытные садоводы советуют в начале вегетационного периода использовать для опрыскивания кроны бордоскую жидкость (2%). В период формирования бутонов повторить процедуру, снизив концентрацию вещества до 1%. Последнее опрыскивание кроны осуществить, когда плоды находятся в стадии налива.

Второй раз обрабатывать сад надо медным купоросом (1%), хлорокисью меди, третий раз обрабатывают деревья "Купросилом" или бордоской жидкостью (1%).

После лечения следует повысить иммунитет деревьев. Для этого следует воспользоваться удобрениями и препаратами, о которых вам подробнее подскажут в садовых центрах или в специализированных магазинах.

А чтобы предотвратить повторное развитие инфекции ржавчины, необходимо полностью уничтожить споры этого грибка. С этой целью проводят обработку противогрибковыми препаратами всего сада, очищают его от сорняков, высаживают у деревьев полынь, подавляющего развитие инфекции.

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