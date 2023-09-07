Почему седеют волосы и можно ли восстановить цвет без покраски: научное объяснение

Рано или поздно каждый человек может столкнуться с седением волос. Это естественный процесс старения, который происходит у всех людей в разном возрасте. Средний возрастной предел, когда волосы начинают седеть, составляет около 35 лет. Однако у некоторых людей седые волосы могут появиться раньше, а у других – позже.

Седина связана с уменьшением количества меланоцитов, производящих пигмент меланина. Меланин отвечает за цвет волос. Когда количество меланоцитов уменьшается, волосы теряют свой цвет и становятся седыми.

Ученые объясняют: волосы седеют из-за различных факторов, включая возраст, генетику, факторы окружающей среды, стресс, диету и состояние здоровья.

Волосы становятся седыми как естественная часть старения, но есть несколько других факторов, которые влияют на то, когда сами волосы начнут седеть.

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Время для поседения не для всех одинаковое. Генетика играет важную роль в определении того, когда и в какой мере ваши волосы поседеют. На этот процесс влияют определенные гены, такие как Bcl2 и Bcl-w, регулирующие выживаемость меланоцитов, а также ген IRF4, связанный с цветом волос и временем поседения. Если ваши родители или бабушки и дедушки рано поседели, вы можете ждать того же.

Факторы окружающей среды, такие как загрязнение, курение и ультрафиолетовый свет (УФ), ускоряют процесс поседения волос, вырабатывая активные формы кислорода (АФК), повреждающие меланоциты.

Диета – еще один фактор, влияющий на поседение волос. Витамины B 12, D, E и биотин, а также минералы, такие как медь и цинк, необходимы для здоровья волос и производства меланина. Дефицит этих питательных веществ способствует преждевременному поседанию.

Некоторые заболевания также связаны с преждевременным поседанием. Это могут быть витилиго, расстройства щитовидной железы, пернициозная анемия, дефицит витамина B12, туберозный склероз, очаговая алопеция, нейрофиброматоз, употребление наркотиков.

Лекарство, влияющее на гормональный баланс, также может влиять на цвет волос.

Ученые говорят, что существует связь между стрессом и сединой. Стресс оказывает влияние на гормоны, воспаление и поведение стволовых клеток меланоцитов. Хронический стресс в конечном счете приводит к отказу стволовых клеток меланоцитов, что приводит к необратимому изменению цвета волос.

Можно ли избавиться от седины без окрашивания волос

Отмечается, что в основном седина не поддается лечению. Однако в некоторых ситуациях волосы могут вернуться к своему исходному цвету.

В некоторых случаях поседение является обратимым, особенно когда это связано со стрессом или дефицитом питания. К примеру, повторная пигментация волос наблюдалась после устранения сильного стресса или травмы. Также подобным образом лечение дефицита витамина B12 или других питательных веществ иногда восстанавливает цвет волос.

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Медицинская область также увидела прогресс в лечении, которое потенциально может замедлить или вернуть назад поседение волос. Препарат под названием тофацитиниб, который в основном используется для лечения ревматоидного артрита, имеет потенциал для восстановления цвета волос у пациентов с алопецией. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить его эффективность и безопасность именно для седых волос.

"Обычно седые волосы нельзя восстановить после определенного момента. Генетика, хронический стресс и факторы окружающей среды вызывают изменения, которые становятся новой нормой", – говорится в сообщении.

Напомним, ученые из Школы медицины Гроссмана Нью-Йоркского университета считают, что нашли причину, почему человеческие волосы теряют свой цвет, когда мы стареем.

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