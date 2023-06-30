Никаких химикатов: названо натуральное средство от седых волос

Стресс, возраст и другие факторы влияют на появление седых волос. Их можно замаскировать с помощью кофе.

Интересными способами поделились эксперты Sante Plus. Это натуральное средство поможет скрыть ненавистные серебристые волосы, поэтому вам не понадобятся краски с едкими химикатами.

Читайте также: Как сделать водостойкий макияж на пляже и бассейне, чтобы держался весь день

Как закрасить седые волосы с помощью кофе.

Кофе не лишен преимуществ для кожи и волос. В сочетании с другими ингредиентами придает волосам мягкость и блеск, стимулирует рост и естественно затемняет цвет волос.

Видео дня

Вот как его использовать кофе, чтобы тщательно спрятать седые волосы. Однако помните, что этот рецепт применяется не для всех типов волос. Особенно, если ваша кожа головы особенно чувствительна и подвержена аллергии.

1. Первый способ, чтобы закрасить седые волосы кофе.

Для этого вам понадобятся 2 столовых ложки молотого кофе, 1/2 столовой ложки порошка корицы, 1 столовая ложка белого уксуса и 1 чашка греческого йогурта.

Смешайте эти ингредиенты в миске, пока не получите пастообразную текстуру.

Нанесите получившуюся смесь на кожу головы.

Накройте волосы шапочкой для душа или прозрачной пленкой.

Подождите не менее 40 минут, прежде чем мыть их кондиционером.

Читайте также: Зачем мыть голову минеральной водой: летний лайфхак

2. Второй способ, чтобы избавиться от седых волос кофе.

Вам понадобится столовая ложка молотого кофе, столовая ложка какао, столовая ложка нейтральной органической хны, чайная ложка белого уксуса и пакетик черного чая, заваренного заранее.

Смешайте все эти ингредиенты в миске, пока не получите крем.

Нанесите на волосы равномерно распределив, чтобы воды в чае не было слишком много.

Обязательно накрывайте волосы прозрачной пленкой или шапочкой для душа.

Оставьте на 2 часа, смойте и наслаждайтесь новым цветом.

3. Третий способ, чтобы избавиться от седых волос с помощью кофе.

Вы также можете сделать краску в домашних условиях, чтобы нанести ее на седые волосы после мытья. Для этого выполните следующие действия:

Сварите кофе и дайте ему остыть.

Добавьте 2 столовые ложки вашего шампуня и 2 столовые ложки органического молотого кофе.

Перемешайте и нанесите маску на влажные волосы.

Накройте волосы и подождите 1 час, прежде чем промывать их.

Читайте также: 5 советов для питания кожи головы, если волосы начали активно выпадать

Ранее UAportal писал, как правильно сушить волосы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!