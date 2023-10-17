Почему стиральная машинка "прыгает" во время работы и как этого избежать

Что делать, чтобы стиральная машинка не тряслась во время стирки

Иногда во время стирки вы замечаете, что ваша стиральная машина начинает вести себя странно, начинает дребезжать, трястись и даже прыгать по комнате.

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Хотя легкая вибрация может быть нормальной, серьезная тряска и прыгание указывают на наличие серьезных проблем, пишет УНИАН. Давайте рассмотрим основные причины этого явления и как их избежать.

Одной из основных причин, почему стиральная машина может трястись, является чрезмерная загрузка бельем. Убедитесь, что равномерно распределяете белье по барабану и избегайте перегрузки. Гладкий или скользкий пол также может вызвать тряску стиральной машины. Если у вас гладкий пол, рассмотрите возможность использования специальных резиновых подставок под ножки стиральной машины. Это поможет снизить вибрацию. Важно соблюдать правила правильной установки стиральной машины. Она должна стоять на ровной поверхности, и все транспортные болты, используемые для транспортировки машины, должны быть отключены. Убедитесь, что перед транспортировкой все болты для транспортировки, используемые при транспортировке стиральной машины, были правильно удалены.

Если вы уже проверили все эти аспекты, а стиральная машина все равно продолжает трястись и прыгать во время стирки, вам, вероятно, нужно вызвать специалиста. Проблема может быть связана со сломанными пружинами, изношенными амортизаторами или другими серьезными поломками, которые невозможно исправить самостоятельно.

В этом случае лучше обратиться к профессионалу для диагностики и ремонта, поскольку самостоятельная попытка устранить проблему может привести к дальнейшим повреждениям.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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