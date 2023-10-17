Почему стиральная машинка "прыгает" во время работы и как этого избежать
Иногда во время стирки вы замечаете, что ваша стиральная машина начинает вести себя странно, начинает дребезжать, трястись и даже прыгать по комнате.
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Хотя легкая вибрация может быть нормальной, серьезная тряска и прыгание указывают на наличие серьезных проблем, пишет УНИАН. Давайте рассмотрим основные причины этого явления и как их избежать.
- Одной из основных причин, почему стиральная машина может трястись, является чрезмерная загрузка бельем. Убедитесь, что равномерно распределяете белье по барабану и избегайте перегрузки.
- Гладкий или скользкий пол также может вызвать тряску стиральной машины. Если у вас гладкий пол, рассмотрите возможность использования специальных резиновых подставок под ножки стиральной машины. Это поможет снизить вибрацию.
- Важно соблюдать правила правильной установки стиральной машины. Она должна стоять на ровной поверхности, и все транспортные болты, используемые для транспортировки машины, должны быть отключены.
- Убедитесь, что перед транспортировкой все болты для транспортировки, используемые при транспортировке стиральной машины, были правильно удалены.
Если вы уже проверили все эти аспекты, а стиральная машина все равно продолжает трястись и прыгать во время стирки, вам, вероятно, нужно вызвать специалиста. Проблема может быть связана со сломанными пружинами, изношенными амортизаторами или другими серьезными поломками, которые невозможно исправить самостоятельно.
В этом случае лучше обратиться к профессионалу для диагностики и ремонта, поскольку самостоятельная попытка устранить проблему может привести к дальнейшим повреждениям.
Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.
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