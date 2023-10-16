Почему стоит поливать комнатные вазоны чаем: вы будете поражены результатом

Чай известен своими лечебными и успокаивающими свойствами, и, оказывается, он может быть полезен не только людям, но и растениям, которые растут на вашем окне.

От чая растения получают большое количество полезных веществ, таких как калий, фосфор и азот. В дополнение к этому, уровень азота в чае значительно выше, чем в большинстве удобрений.

Об этом пишет Радиотрек.

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Чай также содержит другие полезные элементы, такие как полифенолы, теанин, антиоксиданты, витамины и минералы. Этими веществами можно подкармливать гортензии, восточные лилии, комнатные помидоры, африканские фиалки и филодендроны.

Чтобы обеспечить свои растения полезными веществами с помощью этого ароматного напитка, есть несколько способов.

Первый – очень простой: поливайте свои цветы чаем так, как вы делали это с водой. Другой метод – закопать пакетик чая в горшок, чтобы он обогатил почву полезными витаминами.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения успокаивают нервы.

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