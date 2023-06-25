Почему стол должен быть застелён скатертью: народные приметы

Народные приметы о скатерти – зачем на столе скатерть

Согласно народным приметам, на столе обязательно должна быть скатерть. Она символизирует богатство, финансовое состояние.

Если же садиться за "голый" стол, то это неуважение к продуктам, поэтому так вы можете навлечь бедность. Даже принято под скатерть класть разные купюры и монеты, чтобы всегда дома водились деньги, а финансовый поток не прекращался.

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Впрочем, не стоит стелить на стол грязную, зашторпанную или порванную скатерть. Так как в ваш дом будут совпадать нищета, голод и беды.

Как считали наши предки, на скатерть запрещено ставить пустые бутылки, вазы или банки. Так вы в свой кошелек притянете пустоту.

Помните, что старую или изношенную скатерть нельзя просто взять и выбросить в мусор, поскольку так в дом могут прийти неприятности. Ее нужно сжечь. Не используйте ни в коем случае как тряпку.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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