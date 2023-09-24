Почему укусы комаров чешутся и как быстро остановить зуд

Укусы комаров довольно неприятная вещь, особенно когда они чешутся. Слюна комаров содержит химические вещества, вызывающие воспаление.

В некоторых случаях компоненты комариной слюны вызывают зудящую аллергическую реакцию. Самки комаров кусают, чтобы получить кровяную муку, необходимую для откладывания яиц.

Их слюна содержит соединения, которые уменьшают агрегацию тромбоцитов, замедляют свертывание, уменьшают сужение кровеносных сосудов, что стимулирует воспаление и изменяет иммунный ответ организма.

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Кроме того, слюна содержит ферменты, которые переваривают сахар, и антимикробные вещества, объясняет издание Sciencenotes.

Белки и полипептиды в слюне комаров также вызывают аллергический ответ из-за связывания антител IgG и IgE. Они могут возникать реакции гиперчувствительности как немедленного, так и отсроченного характера, сопровождающегося зудом, отеком и краснотой.

Укусы некоторых комаров чешутся сильнее, чем другие. В определенной степени степень зуда от воспаления зависит от места укуса и количества укусов. Но большая разница между раздражительным укусом и укусом, который сводит вас с ума через зуд, заключается в том, есть ли у вас аллергическая реакция на слюну комара и насколько серьезна эта реакция. Поскольку каждый вид комаров содержит свой коктейль химических веществ в слюне, вы реагируете по-разному в зависимости от того, какой вид комара вас кусает.

Если вас покусали комары, нужно сразу промыть пораженный участок водой с мылом.

Снять зуд от укусов комаров можно несколькими способами:

Приложите к месту укуса холодный компресс или пузырь со льдом на 10 минут и повторите, если нужно. Прохладная температура уменьшает воспаление и таким образом уменьшает зуд.

Используйте безрецептурный антигистаминный препарат или крем или гель против зуда. Следуйте инструкциям на этикетке продукта.

Нанесите пасту из пищевой соды и воды. Оставьте пасту на месте укуса на 10 минут и смойте. При необходимости нанесите повторно, но прекратите лечение, если на коже появится раздражение. Пищевая сода является слабым основанием, которое вступает в реакцию с некоторыми компонентами слюны насекомых и инактивирует их.

Можно использовать зубную пасту, мыло или бритье.

Специалисты не рекомендуют чесать место, где укусил комар. Это может привести к инфицированию.

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