Почему в гостях нельзя мыть посуду: опыт бабушек

Почему в гостях нельзя мыть посуду - украинские предрассудки и запреты

Некоторые украинцы считают, что в гостях нельзя посуду. Но этот запрет появился не просто так и имеет серьезную подоплеку.

В TikTok-канале "Корни: культурные традиции" объяснили, что чужой человек может насытить ваш дом негативной энергетикой, а вашу же унести. Такая услуга не принесет ничего хорошего.

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Находясь в гостях, мы предлагаем свою помощь. Особенно если хозяева старые добрые друзья или родственники. Однако это не всегда хорошо.

Издавна считается, что кухонная утварь способна накапливать энергетику своих владельцев. Если вымыть посуду в чужом доме, то можно отнять у хозяев не только их благополучие, но и проблемы. Опыт бабушек, однозначно, указывает, что на кухню можно допускать только самых близких. Это очень древние предрассудки, в которых лежит сакральность пищи. Все, что связано с этой частью жизни семьи, оберегалось очень тщательно и сильно остерегалось любого вреда, включая энергетический (порча или сглаз).

Позже стали считать, что под струей воды вместе с остатками пищи чужой человек может смыть богатство, счастье и благополучие семьи. Если же вместо хозяйки мыть посуду будет другая женщина, она намерена внести в семью расстройство.

Если же свекровь помоет посуду в доме невестки, то это приведет к ссорам и конфликтам.

Если гость будет мыть руки над посудой, то у семьи не будет денег.

Замужней женщине мыть ножи и вилки в чужом доме, мужчины в семье поссорятся и будет измена.

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Кому можно мыть посуду в гостях?

В гостях разрешено мыть посуду незамужней девушке. Так она будет "намывать" себе жениха.

Семья, которая часто бывает в вашем доме и не держит злых помыслов. Впрочем, вы должны быть уверены в этих людях на 100%.

Что делать, если гость помыл посуду в вашем доме?

Народные поверья советуют в таком случае поскорее перемыть за гостем все предметы. Главное, не упустить ни одного. Так посуда снова обрастет родной энергетикой.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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