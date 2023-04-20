Почему викинги навсегда покинули Гренландию: ученые нашли ответ

400 лет викинги жили на территории Гренландии. Два оживленных сообщества жили друг возле друга. Но к 15 веку викинги исчезли с острова. Причины их отъезда остаются загадкой. Ученые считают, что на внезапное исчезновение викингов из Гренландии повлияло повышение уровня моря.

Об этом пишет Inverse.

Первые древние мореплаватели или викинги появились на территории Гренландии в 985 г. н. э. Их возглавлял легендарный исследователь Эрик Рыжий, который из-за конфликта убил нескольких людей и был изгнан из Исландии. Он взял с собой верных последователей и отправился в Гренландию, где и основал новую деревню под названием Eystribygð или Восточное поселение.

Следующие 400 лет поселение жило в изобилии и процветании с фермами, расположенными вблизи берега. Викинги также вели охоту на моржей и продавали их бивни в Европу.

Последняя запись, которую оставили викинги, рассказывает о свадьбе в Восточном поселении, после которой они прожили на острове еще около 50 лет и уехали.

Ученые предполагают, что на внезапный отъезд викингов из поселения могло повлиять несколько факторов: изменение климата, столкновение с интуитами и торговые неурядицы.

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Чтобы ответить на этот вопрос, ученые исследовали, как менялся океан во время обитания викингов. Оказалось, что уровень моря значительно повысился, что влекло за собой сильные наводнения в прибрежных местностях. Как утверждают ученые, уровень воды поднялся на 3,3 метра, что делало невозможным жизнь викингов в прибрежных зонах.

Чаще викинги селились в 500 – 1000 метрах от зоны затопления, поэтому были уязвимы к изменениям погоды. Наводнения усложняли разведение скота и ведение сельского хозяйства. Поэтому викинги были вынуждены изменить рацион, который стал состоять из морепродуктов.

С течением времени наводнения снизили уровень жизни поселения и сделали Гренландию непривлекательной для проживания.

Напомним, в Австралии обнаружили череп динозавра в возрасте 100 млн. лет.

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