Почему возле военкоматов огромные очереди: в ТЦК дали разъяснения

Длинные очереди мужчин, которые в последнее время постоянно образуются вблизи ТЦК, не имеют ничего общего с добровольцами на вступление в ряды ВСУ. Их образуют преимущественно люди, желающие продолжить свое бронирование.

Об этом рассказал представитель Полтавского ТЦК майор Роман Истомин в интервью для издания Телеграф.

"Подавляющее большинство, которое там стоит, хочет продлить бронь. В основном это рабочие предприятий, которых руководители направляют для прохождения военно-врачебной комиссии и обновления данных", – отметил он.

Истомин напомнил, что до 16 июля должны обновить свои персональные данные призывники, военнообязанные и резервисты, независимо от наличия бронирований или отсрочек. Также обновить свои данные обязаны женщины, которые уже находятся на воинском учете.

"Это должны сделать и те, кто обновлял свои военно-учетные данные еще до вступления в действие нового закона о мобилизации, то есть до 18 мая", – подчеркнул представитель Полтавского ТЦК.

Ранее мы писали, что для мужчин с 17 июля изменятся правила выезда за границу.

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