Почему желтеет пластик и как восстановить его цвет: действенный лайфхак

Пластик – очень популярный материал, из которого делают множество бытовых приборов. В частности, в новых окнах устанавливают пластиковый подоконник, который тоже может пожелтеть со временем, если он низкого качества. Поэтому следует знать, что именно стало причиной изменения цвета пластика, и как вернуть ему прежний оттенок.

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Почему желтеет белый пластик

При чистке пластика не стоит использовать абразивные вещества и сильно тереть поверхность жесткой губкой, ведь так вы можете повредить пластиковое покрытие, а в царапины будет попадать грязь, что и изменит его цвет.

Также не желательно ставить пластиковые поверхности под прямыми солнечными лучами, а также лучше не ставить бытовую технику у обогревателей и батарей, так быстро пожелтеют.

К тому же если в доме живет курильщик, то дым от сигарет тоже может повлечь за собой появление желтого оттенка на пластиковых поверхностях.

Как почистить белый пластик

Для очищения следует взять тканевые салфетки или мягкую губку. Отчистить пластик от пожелтевших поможет нашатырь, хлор и перекись водорода. Пожелтевшую бытовую технику можно отбелить, но блестеть как новая она уже не будет. Поэтому очищать пластик от грязи нужно регулярно. Если пластик тяжело отбеливается – используйте муравьиный спирт, отбеливающую зубную пасту или лимонную кислоту.

Половину чайной ложки перекиси смешайте с зубной пастой и добавьте 1 чайную ложку муравьиного спирта. Смешайте получившуюся массу со щепоткой лимонной кислоты и хорошо смочите салфетку этим средством. Протрите пластиковые поверхности и оставьте на несколько минут, после чего осторожно смойте водой или влажной губкой, чтобы не повредить технику.

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