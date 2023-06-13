Почему женщинам нельзя быть на крещении своих детей: ответ священника

Почему женщинам нельзя находиться на крещении своих детей

Крещение ребенка является прекрасным таинством, сближающим семью и близких под куполом церкви. Однако в некоторых случаях женщинам, которые крестят своего ребенка, может не рекомендоваться присутствовать в храме. Узнайте откуда происходит такое поверье и каково его истинное значение.

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Почему матери ребенка не рекомендуется участвовать в крещении?

На сегодняшний день этот предрассудок встречается все реже, но все еще существует. Часто не священники, а народные традиции запрещают матерям присутствовать вместе с детьми во время церемонии крещения.

Как рассказал священник одной из киевских церквей, этот предрассудок имеет давнюю историю. Причина заключается в том, что после родов женщины могут иметь выделения, называемые лохиями и похожие на менструацию.

Современные средства гигиены позволяют женщинам легко управляться с этими ситуациями, но сто лет назад женщина могла "невозможно святить". Именно отсюда возник такой предрассудок.

В современном мире нет необходимости верить в этот предрассудок. Если вы решили провести церемонию крещения для вашего ребенка, мать полностью может присутствовать вместе с ней и праздновать этот день вместе с родственниками и друзьями.

То же касается и условного запрета для женщин посещать храмы во время менструации. Современные средства гигиены помогают защитить не только одежду женщин, но и пол храма.

Можно предположить, что традиция прикрывать голову также связана с длинными волосами женщин, которые иногда выходят за пределы украшения.

Несмотря на все, стоит помнить, что многие предрассудки имеют свое реальное основание. Поэтому перед тем, как слепо верить в них, стоит задуматься, содержится ли здесь какая-нибудь логика.

Напомним, мы уже писали о том, почему нельзя самостоятельно стричься.

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