Почти 800 тысяч ВПЛ не планируют возвращаться домой

Согласно данным исследования General Population Survey, в Украине более 785 тысяч внутриперемещенных лиц не планируют возвращаться в свои дома. Украинцы хотят остаться в общинах, где они получили убежище.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на исследования. В общей сложности на конец 2022 года насчитывалось около 5,9 миллиона ВПЛ.

Отмечается, что в течение декабря 2022 года свои дома были вынуждены покинуть около 680 тысяч граждан. Среди них около 40% уехали из восточных областей страны, а еще 25% – из южных.

В то же время, всего 7% ВПЛ, среди общего опроса населения, рассматривают возможность переезда с мест постоянного проживания.

Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщили, что будут проводить проверки ВПЛ. В случае выявления нарушений, украинцев будут лишать денежных выплат.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !