Под Бахмутом пограничники подорвали блиндаж с россиянами (видео)

На Бахмутском направлении украинские пограничники накрыли огнем блиндаж врага. Были обезврежены по меньшей мере четыре русских боевика.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, уничтожить врага удалось благодаря совместной работе аэроразведчиков и минометчиков.

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В сети появилось видео уничтожение вражеского блиндажа:

"Эффектная и эффективная работа аэроразведки и минометчиков: пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами под Бахмутом. По меньшей мере 4 захватчика ликвидированы", - прокомментировали в ГПСУ эти кадры.

Ранее бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян на Сватовском направлении.

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