Под Луганском партизаны подожгли оборудование железной дороги, чтобы оккупанты не отправляли БК на фронт (видео)

Украинские партизаны на временно оккупированной территории Луганской области подожгли важное оборудование на железной дороге. Речь идет о шкафу управления железной дорогой.

Поэтому оккупанты не могут использовать пути для отправки боекомплектов на передовую. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на своем Telegram-канале.

"Луганские партизаны держат в напряжении рашистов. На этот раз наши патриоты подожгли шкаф управления железной дорогой", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что партизаны уничтожили оборудование автоматизированного управления по железной дороге (шкаф СЦБ) на участке железнодорожного сообщения Ровеньки-Антрацит в районе населенного пункта Ясеновский.

Гайдай добавил, что из-за действий партизан оккупанты не смогут не только отправлять БК по железной дороге, но и использовать пути для отправки мобилизованных россиян на передовую.

На видео можно увидеть шкаф управления железной дорогой с открытой дверью. Внутри оборудование горит сильным пламенем. Поджог, вероятно, был совершен ночью.

Напомним, в сети показали кадры уничтоженного оккупантами поселка Новоселовское Сватовского района Луганской области.

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