Под Москвой масштабный пожар: горит аккумуляторный завод (фото и видео)

3 августа масштабный пожар разгорелся на территории завода в подмосковном селе Ачкасово. По предварительным данным, инцидент произошел в Воскресенском районе.

Как сообщили российские паблики, столб дыма заметен даже из Москвы. "Пожар начался на аккумуляторном заводе в Воскресенске. Предварительного взрыва не было", – сообщают очевидцы.

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По данным РосСМИ, загорелся цех по производству кислородных аккумуляторов. Пожару предоставлен второй ранг опасности.

С завода эвакуируют рабочих, спасатели уже на месте. О пострадавших пока не сообщается.

Телеграм-канал SHOT пишет, что по предварительным данным, пожар произошел в цехе по производству аккумуляторов на улице Московской села Ачкасово.

"Взрыв и пожар в Воскресенском округе Подмосковья произошли на территории бывшего завода "Красный строитель". Сейчас там хранят аккумуляторы. Пожару предоставлен второй ранг опасности. Проводится эвакуация", – говорится в сообщении.

Огонь охватил 200 квадратов цеха, где хранятся кислородные аккумуляторы и емкости с литием.

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