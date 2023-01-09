Под Оренбургом из-за пьяного командира сгорел палаточный лагерь мобилизованных россиян (видео)

Во второй раз с начала года в городах общей мобилизации в России происходит пожар. Об очередном ЧП сообщаются из части Нижней Павловки, находящейся в Оренбургской области.

Видео очевидца, который смог зафиксировать пожар в палаточном лагере для мобилизованных, показали в различных российских телеграм-каналах. Отмечается, что уже найдены и виновники трагедии.

Вероятно, это могут быть представители личного состава, а именно пьяные офицеры.

В видео сообщается, что пожар произошел под утро сегодня, 9 января.

"По данным одного из мобилизованных, пожарная машина, дежурившая в части, якобы оказалась без давления. Военным пришлось ждать городских спасателей", - говорится в сообщении.

В то же время стало известно, что в палатках были мобилизованные из Самарской области.

Очевидец на видео сообщает, что люди выбегали из лагеря в самих носках или ботинках.

Напомним, что в начале года стало известно о пожаре в лагере для мобилизованных в Томске. Тогда по версии СМИ главной причиной был саботаж.

Также известно о пожаре на одном из военных объектов Белгородской области. Отмечалось, что в городе были слышны взрывы от боеприпасов.

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