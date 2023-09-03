'Под плотным огнем врага': нацгвардейцы зачистили траншеи на юге (видео)

Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные операции на разных участках фронта. В частности, бойцы бригады "Кара-Даг" оттесняют оккупантов на юге.

Нацгвардейцам удалось отбить и зачистить траншеи российских захватчиков. Об этом сообщили на канале Министерства внутренних дел в Telegram.

"Под плотным огнем врага и в условиях заминированной местности наши штурмовые группы продолжают постепенное движение, вытесняя оккупантов из украинской земли", – сообщил Командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

Читайте также: Пограничники уничтожили комплекс наблюдения оккупантов на Харьковщине: пятый "Муром" за месяц (видео)

Отмечается, что штурм и зачистка проходили в южном направлении. На видео показана работа нацгвардейцев в окопах, занимавших российские захватчики.

Точное время и место зачистки траншей не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, бойцы из CODE 9.2. за одну ночь разбомбили техники россиян вблизи Бахмута более чем на 5 млн долларов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!