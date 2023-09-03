'Під щільним вогнем ворога': нацгвардійці зачистили траншеї на півдні (відео)

Українські військові продовжують проводити контрнаступальні операції на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці бригади "Кара-Даг" відтісняють окупантів на півдні.

Нацгвардійцям вдалося відбили та зачистили траншеї російських загарбників. Про це повідомили на каналі Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

"Під щільним вогнем ворога та в умовах замінованої місцевості наші штурмові групи продовжують поступовий рух, витісняючи окупантів з української землі", – повідомив Командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

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Відео дня

Зазначається, що штурм та зачистка відбувалися на південному напрямку. На відео показана робота нацгвардійців у окопах, які займали російські загарбники.

Точний час та місце зачистки траншей не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці з CODE 9.2. за одну ніч розбомбили техніки росіян поблизу Бахмута на понад 5 млн доларів.

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