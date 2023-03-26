Под российской Тулой произошел взрыв: местные говорят об атаке БПЛА (видео)

Под Тулой на россии 26 марта раздался мощный взрыв. По словам жителей населенного пункта Киреевск, расположенного в 250 км от Москвы, упал беспилотник.

По предварительным данным, два человека получили ранения, погибших нет. Об этом сообщили росСМИ и россияне в Telegram-каналах.

Отмечается, что в результате взрыва на улице Дрожников выбило стекла. Впрочем, россияне не могут согласовать, сколько именно домов повреждено. По разным данным, повреждения получили от трех до восьми зданий.

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Местные власти подтвердили факт взрыва и сразу заявили, что угрозы безопасности населения нет. По данным россиян, на месте работают оперативные службы.

Местные жители заявляют, что причиной взрыва стало падение БПЛА. Они также продемонстрировали якобы обломки упавшего дрона.

Впоследствии экстренными службами официально также было заявлено, что "беспилотник с боеприпасом предварительно стал причиной взрыва в Киреевске Тульской области".

Напомним, ранее в российском городе Ярославль загорелся моторный завод. Там производят двигатели к разной российской военной технике, в частности для ядерных комплексов.

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