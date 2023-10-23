Подкормка яблонь и груш осенью: успейте до заморозков

Осень – это время, когда деревья готовятся к зиме. Чтобы хорошо перезимовали и дали хороший урожай в следующем году, необходимо их подкормить.

Яблони и груши нуждаются в подкормке фосфором, калием и азотом. Фосфор способствует развитию корневой системы, калий – повышению морозостойкости и устойчивости к болезням, азот – росту листьев и завязыванию плодов.

В октябре можно подкормить яблони и груши органическими удобрениями, такими как навоз, компост или перегной. Органические удобрения не только снабжают деревья необходимыми питательными веществами, но и улучшают структуру почвы.

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Также в октябре можно подкормить яблони и груши минеральными удобрениями. Для этого можно использовать такие удобрения, как суперфосфат.

Обычно органические удобрения вносят осенью, после опадания листьев. Минеральные удобрения вносят в сухую погоду. Перед внесением удобрений почву необходимо перекопать на глубину 10-15 см. Норма внесения удобрений зависит от возраста дерева и плодородия.

Как сообщает Телеграм-канал "Дача. Сад и огород", в октябре под груши и яблони следует вносить сернокислый калий (30 г на 1 кв м приствольного круга). Или используйте комплексное удобрение согласно инструкции на упаковке. Также можно подкормить деревья монофосфатом калия: разведите 10-15 г вещества на 10 л воды. На квадратный метр приствольного грунта вносят 10 л раствора.

Отмечается, что осенние удобрения не должны содержать азот, иначе дерево начнет распускать побеги. Осенью нужно способствовать деревянному молодому побегу и коре, чтобы деревьям было легче справиться с зимними морозами.

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