Подлежит ли мобилизации человек, не проходивший службу в армии: объяснение юриста

Во время военного положения возникает много вопросов о законодательных нормах, в том числе и мобилизации тех, кто не имеет военного опыта. Однако в этом вопросе все ясно.

По информации адвокатской компании " Приходько и партнеры ", мобилизации подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от того, проходили ли они военную службу. Неслужившие лица входят в общественный резерв и могут быть привлечены к комплектованию ВСУ и других военных формирований.

Следует отметить, что таких людей не отправляют сразу на передовую. Сначала их направляют в учебные центры, где они проходят подготовку.

В настоящее время государство активно вовлекает в службу молодежь, в частности юношей в возрасте 18–25 лет, не подпадающих под мобилизацию по возрасту. Как заявил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, для них готовятся специальные мотивационные пакеты, предусматривающие хорошее обеспечение, хотя их точное содержание пока неизвестно.

По словам Вениславского, юноши этой возрастной категории вступают в армию добровольно. В 2024 году уже несколько тысяч человек заключили контракты на военную службу. В то же время в Верховной Раде отсутствуют законопроекты о снижении возраста мобилизации.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что привлечение молодых людей в возрасте 18–25 лет в армию происходит на контрактной основе, а не из-за принудительной мобилизации. Контракт заключается сроком год.

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Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что контракты для молодежи разрабатываются совместно боевыми бригадами и Министерством обороны Украины, определяющими потребности армии в личном составе.

При этом, кроме денежного довольствия во время службы, важным аспектом является долгосрочная поддержка военных после завершения контракта. Государство должно помогать с последующим образованием, трудоустройством, жильем и социальной адаптацией, что будет способствовать процессу становления молодых защитников.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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