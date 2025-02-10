Чи підлягає мобілізації людина, яка не проходила службу в армії: пояснення юриста

Під час воєнного стану виникає багато запитань щодо законодавчих норм, зокрема й мобілізації тих, хто не має військового досвіду. Проте в цьому питанні все доволі зрозуміло.

За інформацією адвокатської компанії "Приходько та партнери", мобілізації підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років, незалежно від того, чи проходили вони військову службу. Особи, які не служили, входять до громадського резерву й можуть бути залучені до комплектування ЗСУ та інших військових формувань.

Варто зазначити, що таких людей не відправляють одразу на передову. Спочатку їх направляють до навчальних центрів, де вони проходять підготовку.

Наразі держава активно залучає до служби молодь, зокрема юнаків віком 18–25 років, які не підпадають під мобілізацію за віком. Як заявив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, для них готуються спеціальні мотиваційні пакети, які передбачають хороше забезпечення, хоча їхній точний зміст поки що невідомий.

За словами Веніславського, юнаки цієї вікової категорії вступають до армії добровільно. У 2024 році вже кілька тисяч осіб уклали контракти на військову службу. Водночас у Верховній Раді наразі відсутні законопроєкти щодо зниження віку мобілізації.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що залучення молодих людей віком 18–25 років до армії відбувається на контрактній основі, а не через примусову мобілізацію. Контракт укладається терміном на один рік.

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Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що контракти для молоді розробляються спільно бойовими бригадами та Міністерством оборони України, яке визначає потреби армії в особовому складі.

При цьому, окрім грошового забезпечення під час служби, важливим аспектом є довгострокова підтримка військових після завершення контракту. Держава має допомагати з подальшою освітою, працевлаштуванням, житлом і соціальною адаптацією, що сприятиме процесу становлення молодих захисників.

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