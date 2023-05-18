Подойдет к рыбе, мясу и овощам: рецепт универсальной заправки из петрушки и чеснока
Эта заправка подойдет к большинству блюд, придаст им пикантность и свежий вкус.
Ингредиенты:
– зелень петрушки – 100 г
– чеснок – 10 больших зубчиков
– винный уксус и лимонный сок – 3 ст. л. (по 1.5 ст. л.)
– оливковое масло – 8 ст. л.
– соль – 2 ч. л. или по вкусу
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Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте петрушку, добавьте выжатый чеснок и посолите. Перемешайте.
2. Добавьте уксус, лимонный сок и перемешайте.
3. Добавьте растительное масло и перемешайте.
4. Возьмите чистую сухую банку, переложите в нее заправку, закройте крышкой и храните в холодильнике.
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