Подрезайте гортензии в вазе дважды, чтобы продлить срок 'жизни' букета: советы флористки

Гортензии могут довольно быстро увядать после срезки. Впрочем, есть метод, который позволит цветам дольше оставаться свежими в вазе.

Лайфхаком поделилась флористка под ником @tint-floral в TikTok. По ее словам, нужно срезать стебли дважды, чтобы продлить жизнь гортензиям.

"Гортензии очень жаждущие. Если вы срежете [стебель] под крутым углом, цветы смогут пить больше", – отметила она.

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После обрезки стебля следует поместить цветы прямо в воду с немного повышенной температурой. В горячей воде меньше растворенного кислорода, потому больше воды попадает на ножку.

Если срок годности цветов подходит к концу, и они нуждаются в новой жизни, помощь может быть под рукой. Наполните миску теплой водой, задвиньте туда головки на пару часов, и, как правило, гортензия снова оживет.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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