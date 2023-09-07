Пограничники эффектно 'поджарили' две 'буханки' оккупантов (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских захватчиков. В частности, Силы обороны уничтожили два автомобиля оккупантов на поле боя.

Для этого пограничники воспользовались дронами-камикадзе. Видео ликвидации автомобильной техники россиян опубликовали на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"Аэроразведчики "Стальной Границы" поджаривают вражеские "буханки"... Горело хорошо", – говорится в сообщении.

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Первый автомобиль пограничники уничтожили в лесу. Вторую "буханку" защитникам границы удалось уничтожить на расстоянии километра от первой.

На видео можно увидеть, как операторы обнаружили и ликвидировали автомобили оккупантов. Точное время и место уничтожения машин россиян не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. Так, на Бахмутском направлении 22-я ОМБр уничтожила из расчета БМ-21 "Град" пехоту противника.

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