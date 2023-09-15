Пограничники эффектно уничтожили полевой склад оккупантов возле Бахмута (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских захватчиков. В частности, бои ведутся на Бахмутском направлении.

Там пограничники нанесли удар по полевому складу БК оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Пограничники ликвидировали полевой склад оккупантов возле Бахмута. Аэроразведка ГНСУ обнаружила место накопления боекомплекта захватчиков. А "достали" его наши бойцы с помощью станкового автоматического гранатомета вместе с находившимся возле цели оккупантом", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, что прицельным огнем был ликвидирован находящийся возле цели захватчик. От последующих выстрелов ящики с боеприпасами загорелись и взорвались.

От детонации вражеский полевой арсенал был полностью уничтожен. Точное время и место уничтожения склада БК оккупантов не сообщается по соображениям безопасности.

Напомним, украинские пограничники продолжают помогать военнослужащим уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, ликвидировать группу российских боевиков удалось в Запорожском направлении.

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