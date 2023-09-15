Прикордонники ефектно знищили польовий склад окупантів біля Бахмута (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати російських загарбників. Зокрема, бої ведуться на Бахмутському напрямку.

Там прикордонники завдали удару по польовому складу БК окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Прикордонники ліквідували польовий склад окупантів біля Бахмута. Аеророзвідка ДПСУ виявила місце накопичення боєкомплекту загарбників. А "дістали" його наші бійці за допомогою станкового автоматичного гранатомета разом з окупантом, який був біля цілі", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

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На відео можна побачити, що прицільним вогнем був ліквідований загарбник, який перебував біля цілі. Від наступних пострілів ящики з боєприпасами загорілися та вибухнули.

Від детонації ворожий польовий арсенал був повністю знищений. Точний час та місце знищення складу БК окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують допомагати військовослужбовцям знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, ліквідувати групу російських бойовиків вдалося на Запорізькому напрямку.

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