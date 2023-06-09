Пограничники из дронов уничтожили оккупантов вблизи Бахмута (видео)

Украинские пограничники продолжают сдерживать захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на Бахмутском направлении – одной из самых горячих точек.

Пограничникам удалось уничтожить группу оккупантов и их укрытие из дрона. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Аэроразведка ГНСУ обнаружила вражескую пехоту и укрытие противника на Бахмутском направлении. Ударными дронами бойцы обезвредили оккупантов и минно-взрывные заграждения", – говорится в сообщении.

Читайте также: "Отправились на концерт Кобзона": артиллеристы эффектно уничтожили миномет и укрепление оккупантов (видео)

На видео модно увидеть, как пограничники с помощью дрона обнаружили месторасположение укрытия оккупантов. На следующих кадрах показано, как оператор метко сбрасывает гранаты.

Утраты захватчиков в живой силе не указаны. Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее 3-я штурмовая бригада сообщила, что на Бахмутском направлении было разбито подразделение 57-й бригады РФ и отряды российских боевиков из "Шторм z". Враг потерял около 30 боевиков, небоеспособными стали четыре десятка россиян. Также были уничтожены русские склады с боекомплектами, танки врага и его артиллерия.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !