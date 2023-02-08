Пограничники из минометов накрыли штурмовую группу оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники на Бахмутском направлении обнаружили и ликвидировали вражескую штурмовую группу минометов. Оккупанты планировали атаковать позиции украинских военных.

По предварительным данным, по меньшей мере один штурмовик скончался, еще четыре получили ранения. Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

"В окрестностях Бахмута аэроразведка пограничников обнаружила продвижение вражеских штурмовых групп к нашим позициям. Наши защитники совершили по врагу минометный обстрел. В результате один штурмовик ликвидирован, четыре ранены", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что на другом направлении три вражеских группы российской пехоты также двигались в сторону украинских позиций. Пограничники отработали по оккупантам из минометов и ликвидировали часть боевиков.

На видео можно увидеть, как группа оккупантов движется по улице в окрестностях Бахмута. В следующий миг по месту нахождения врага прилетает снаряд и ликвидирует одного из врагов.

Остальные россияне сначала разбегаются в разные стороны, вероятно, потеряв ориентацию от контузии. Немного погодя оккупанты возвращаются за телом погибшего и волокут его по земле прочь.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что на самом деле происходит под Бахмутом. По его словам, на этом направлении идут самые агрессивные бои.

Также украинские военные ликвидировали двух российских оккупантов вблизи Бахмута с помощью беспилотника.

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