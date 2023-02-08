Прикордонники з мінометів накрили штурмову групу окупантів під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники на Бахмутському напрямку виявили та ліквідували ворожу штурмову групу з мінометів. Окупанти планували атакувати позиції українських військових.

За попередніми даними, щонайменше один штурмовик помер, ще чотири зазнали поранення. Про це повідомили у Telegram-каналі Держприкордонслужби України.

"На околицях Бахмута аеророзвідка прикордонників виявила просування ворожих штурмових груп до наших позицій. Наші захисники здійснили по ворогу мінометний обстріл. В результаті одного штурмовика ліквідовано, чотирьох поранено", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на іншому напрямку три ворожі групи російської піхоти також рухалися в бік українських позицій. Прикордонники відпрацювали по окупантах з мінометів та ліквідували частину бойовиків.

На відео можна побачити, як група окупантів рухається вулицею на околицях Бахмута. Наступної миті по місцю перебування ворога прилітає снаряд ті ліквідовує одного з ворогів.

Решта росіян спочатку розбігається у різні сторони, ймовірно, втративши орієнтацію від контузії. Дещо згодом окупанти повертаються за тілом загиблого та волочать його по землі геть.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що насправді відбувається під Бахмутом. За його словами, на цьому напрямку йдуть найагресивніші бої.

Також українські військові ліквідували двох російських окупантів поблизу Бахмута за допомогою безпілотника.

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