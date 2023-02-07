Українські бійці показали знищення ворожої піхоти на Бахмутському напрямку (відео)

Українські військові на Бахмутському напрямку виявили позиції російської піхоти. Наші бійці завдали влучних ударів з мінометів та знешкодили ворога.

Ліквідацію окупантів провели бійці 3-ї окремої штурмової бригади. Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк на каналі у Telegram.

"Бахмутський напрямок. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади знищують окупантів мінометним вогнем", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як оператори виявили групу російських піхотинців. Наступної миті поблизу місця розташування ворога прилітає снаряд з міномета.

Наші бійці завдали три удари, завдяки чому знешкодили ворожу групу. Точні втрати ворога не вказані.

Час та місце ліквідації окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що насправді відбувається під Бахмутом. За його словами, на цьому напрямку йдуть найагресивніші бої.

Також українські військові ліквідували двох російських окупантів поблизу Бахмута за допомогою безпілотника.

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