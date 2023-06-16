Пограничники минометным огнем обезвредили 14 оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники продолжают сдерживать атаки врага на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на одном из самых горячих направлений – Бахмутском.

Там пограничники обезвредили 14 оккупантов, прибывших на ротацию. Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"Аэроразведка ГНСУ с воздуха установила проведение замены в подразделении противника. Огонь минометов и гранатометов ответил новоприбывшим: "Добро пожаловать!" – говорится в сообщении.

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Отмечается, что пограничникам удалось убить восемь захватчиков, еще шесть получили ранения.

На видео можно увидеть точный огонь из минометов и гранатометов. На следующих кадрах видны тела оккупантов.

Точное время и место уничтожения захватчиков не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, бойцы из подразделения Сил специальных операций выследили и обезвредили наблюдательный пункт россиян. Это произошло на южном направлении фронта.

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