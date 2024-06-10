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Война в Украине

Пограничники мощно подожгли бронированную технику оккупантов под Волчанском (видео)

Анастасия Крыщук

Пограничники мощно подожгли бронированную технику оккупантов под Волчанском (видео)
Пограничники мощно подожгли бронированную технику оккупантов

Украинские пограничники помогают военным уничтожать технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся поблизости от Волчанска.

Там пограничники нанесли удар по бронированной технике россиян. Результаты работы обнародовали в пресс-службе Госпогранслужбы Украины в Telegram.

Как отмечают пограничники, удар был нанесен беспилотником. На видео видно, что техника оккупантов расположилась на одной из улиц разрушенного населенного пункта.

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Пограничники заметили технику и нанесли прицельные удары из БПЛА. На следующих кадрах можно увидеть вторую единицу техники, которую оккупанты пытались скрыть в лесной местности. Однако пограничники уничтожили ее тоже.

Точное время и место ликвидации техники россиян не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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Война в Украине