Пограничники на Харьковщине ликвидировали два танка и легковушку оккупантов (видео)

Украинские пограничники методически уничтожают военную технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в Харьковском направлении.

Там пограничники ликвидировали два танка и автомобиль оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Разбили два танка и легковушку: дроны пограничников подразделения Quick Death охотятся за вражеской техникой на Харьковском направлении", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили передвижение российской военной техники. На следующих кадрах видна детонация вследствие попадания дронов-камикадзе.

Точное время и место уничтожения танков и легкового автомобиля оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, в ночь на 31 июля украинские военные ударили по составу оружия и военной техники российской армии в Курске.

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