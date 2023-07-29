Пограничники нанесли точный удар по оккупантам на Сватовском направлении (видео)

Украинские пограничники помогают ВСУ уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Сватовском направлении.

Пограничники обнаружили позиции россиян и нанесли точный удар с дронов. Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"Сватовское направление. Аэроразведка ГНСУ не только корректирует, но и беспощадно бьет оккупантов FPV-дронами", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что "птички" наносят удары не только по позициям, но и по живой силе врага.

"Позиции противника страдают, да и сами захватчики от частых и внезапных прилетов наших "птичек", мягко говоря, не в восторге", – добавили пограничники.

На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаруживают и наносят удары по позициям россиян. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, днем 28 июня в Таганроге в Ростовской области произошел взрыв. российское Минобороны заявило, что по городу "прилетело" переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

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