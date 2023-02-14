Пограничники под Бахмутом уничтожили четырех вражеских штурмовиков (видео)

Украинские пограничники в окрестностях Бахмута уничтожили штурмовую группу оккупантов. По меньшей мере четырех врагов удалось убить, пятеро получили ранения.

Для этого нашим защитникам пришлось вступить в ближний бой. Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"Ближний бой. На подступах к Бахмуту пограничники отбили очередную атаку штурмовиков, пытавшихся занять наш опорный пункт. Враг отошел с потерями: 4 оккупанта убиты, 5 ранены", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что после отражения вражеской атаки пограничники назвали свою работу лучшей в мире.

На видео можно увидеть, как украинские бойцы ведут огонь по врагу из здания. Кроме этого на фоне слышны автоматные очереди.

Также украинские военные ликвидировали двух российских оккупантов вблизи Бахмута с помощью беспилотника.

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