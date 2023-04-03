Пограничники показали кадры ожесточенного боя за Бахмут (видео)

Защитники Украины продолжают удерживать одну из самых горячих точек фронта – Бахмут Донецкой области. Кроме военнослужащих, обороной города также занимаются пограничники.

В частности, накануне у них было ожесточенное сражение. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Крепость Бахмут. Стоим", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как пограничники находятся в здании, откуда ведут огонь по оккупантам. Бои ведутся на территории Бахмута.

Точное время и место съемки не сообщаются из соображений безопасности.

В Минобороны отмечали, что ситуация в Бахмуте остается напряженной. По словам замминистра Анны Маляр, большие потери не останавливают оккупантов от попыток захватить город. В то же время пограничники опровергают фейковые заявления россиян о якобы захвате Бахмута.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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