Пограничники рассказали, сколько времени на подготовку нужно в случае наступления из Беларуси

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко объяснил, сколько времени нужно украинским защитникам, чтобы подготовиться к нападению со стороны Беларуси. По его словам, с момента формирования наступательной группировки до возможного вторжения пройдет минимум две недели.

За это время украинские военные смогут усердно приготовиться к обороне. Об этом Дейнеко сказал в эфире телемарафона.

Глава Госпогранслужбы отметил, что сейчас противник не создал ни одной наступательной группировки. Поэтому реальных угроз Беларуси для Украины сейчас нет.

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Вместе с тем на территории страны находятся от 6 до 10 тысяч российских военных, участвующих в учениях совместно с белорусами.

"У нас будет как минимум 2 недели. Наша разведка работает очень хорошо, стабильно. Никаких планов врага от наших разведчиков скрыть нельзя", – подчеркнул Дейнеко.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов прокомментировал вероятность военного вторжения в 2023 году со стороны Белоруссии. По его мнению, нам следует опасаться других реальных вещей.

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