Прикордонники розповіли, скільки часу на підготовку потрібно у разі наступу з Білорусі

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко пояснив, скільки часу потрібно українським захисникам, аби підготуватися до нападу з боку Білорусі. За його словами, від моменту формування наступального угрупування до можливого вторгнення мине щонайменше два тижні.

За цей час українські військові зможуть ретельно приготуватися до оборони. Про це Дейнеко сказав у ефірі телемарафону.

Глава Держприкордонслужби зазначив, що зараз противник не створив жодного наступального угрупування. Тому реальних загроз з боку Білорусі для України нині немає.

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Разом з тим, на території країни перебувають від 6 до 10 тисяч російських військових, які беруть участь у навчаннях спільно з білорусами.

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"У нас буде як мінімум 2 тижні. Наша розвідка працює дуже добре, стабільно. Жодних планів ворога від наших розвідників приховати не можна", – наголосив Дейнеко.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов прокоментував ймовірність військового вторгнення у 2023 році з боку Білорусі. На його думку, нам варто побоюватись інших реальних речей.

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