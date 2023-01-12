'Постійно працює наша розвідка': у ЗСУ оцінили ризики нападу з Білорусі

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував загрозу ймовірного наступу ворогів з Білорусі. За його словами, зараз ситуація на кордоні не вказує на загрозу можливих наземних дій.

Кількість білоруських військових вздовж рубежів залишається незмінною. Про це він сказав у зверненні, опублікованому на сторінці Командування у Facebook.

"Обстановка на території Білорусі не носить безпосередньої загрози якихось сухопутних дій проти України. Ми постійно перебуваємо в комунікації з іноземними партнерами, зокрема, США і Польщею. Також постійно працює наша розвідка. Зараз підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь, які розгорнуті вздовж державного породну, ні в кількісному, ні в якісному відношенні не змінилися", – зазначив він.

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Наєв додав, що українські сили стежать за ситуацією, поступово збільшують оборонні спроможності та займаються заходами підвищення навченості особового складу.

Зауважимо, військовий експерт Сергій Грабський прокоментував можливість наступу росіян з території Білорусі та нові спроби захопити столицю України. Такий варіант прориву ворога він назвав "фантастичним".

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував призначення начальником Генштабу рф Валерія Герасимова. На його думку, це говорить про підвищення ставок хазяїна Кремля.

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